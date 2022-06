Cinco pessoas da mesma família, entre elas uma criança, morreram após o carro em que elas estavam ser atingido por outro veículo, que invadiu a contramão, na BR-163, no município de Planalto (PR).

A colisão foi registrado na noite de domingo (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista causador do acidente foi submetido ao teste do bafômetro e, após ter a intoxicação por álcool confirmada, foi preso por dirigir embriagado.

Segundo o município de Planalto, a vítima mais nova do acidente era Antônio Carlos Herichs Becker, de cinco anos. Ele era aluno da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. A Secretaria Municipal de Educação decretou luto oficial pela morte do garoto.

A mãe do menino, identificada como Ilaine Becher, também morreu. Além deles dois, as outras vítimas foram identificadas como André Carlos Obalski, Gessi Oliveira Herichs e Rosaria Obalski.

O veículo que causou o acidente tinha três ocupantes. Além do motorista, que foi preso, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O estado de saúde delas não foi revelado.

A identidade do suspeito detido não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal, o que impede o contato com a defesa do condutor.

