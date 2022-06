Depois da denúncia de queimadura no pé de um recém-nascido ao realizar o teste do pezinho no Hospital do Trabalhador em Curitiba, agora veio à tona outro caso ocorrido há pouco mais de um mês em Maringá, na região norte do Paraná.

O pequeno Gabriel teria tido queimaduras de segundo grau no dia 18 de maio, dois dias após o nascimento. Amanda Morais Rocha, mãe do bebê, informou que a equipe de enfermagem do Hospital Paraná colocou um dos pés na água aquecida para aumentar a circulação de sangue e facilitar o exame.

Queimaduras aconteceram durante o teste do pezinho, em um hospital de Maringá. Foto: Reprodução/RPC Maringá

Ferido, Gabriel teve que passar 28 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se recuperar da lesão. “Disseram que foi um acidente, foi isso que a gente ouviu no dia que aconteceu. Ele está bem, ainda está ainda em processo de recuperação. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei. É muito difícil você imaginar a dor que ele sentiu, que deve ter sido gigantesca. E ao longo dos dias, após o ocorrido, ele gritava de dor”, disse a mãe em entrevista para a RPC.

Sobre o caso do bebê Gabriel, o Hospital Paraná informou que está apurando o procedimento realizado durante o teste, e que segue todos os protocolos assistenciais para atender com cuidado e segurança os seus pacientes.

