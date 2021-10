Circula pelo WhatsApp e também no Instagram postagens e vídeos dizendo que beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teriam que comparecer presencialmente a um cartório eleitoral para uma “validação facial”. No entanto, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a informação é falsa.

O eleitorado não deve comparecer aos cartórios eleitorais para fazer a validação facial. A coleta de dados biométricos (foto, assinatura e coleta das digitais) na Justiça Eleitoral está suspensa devido à pandemia de Covid-19. Tão logo o serviço volte, a Justiça Eleitoral vai informar a população.

O rumor tem origem no fato de que, desde agosto de 2020, o INSS realiza uma conferência biométrica no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na prática, o TSE recebe uma informação biométrica e verifica se confere com a sua base.

Na primeira etapa do programa, foram favorecidas mais de 500 mil pessoas. Em fevereiro deste ano, houve a ampliação para alcançar 5,3 milhões de pessoas. Além dos dados da Justiça Eleitoral, o INSS utiliza também o banco de informações de outros órgãos, como o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O que fazer

Em caso de dificuldades com validações solicitadas pelo aplicativo “gov.br”, a orientação é que as pessoas procurem os canais tradicionais de atendimento do INSS (que disponibiliza uma central telefônica pelo número 135) e do Governo Federal.

Se precisar de algum serviço da Justiça Eleitoral, como alistamento (primeiro título) e transferência de domicílio eleitoral, alteração de dados e regularização da situação de título cancelado, acesse o Título Net e faça tudo pela internet.

O eleitorado paranaense ainda pode tirar dúvidas pelo Disque-Eleitor (0800-640-8400) ou falar com a sua zona eleitoral pelo Balcão Virtual. O atendimento acontece segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

