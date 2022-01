Na manhã desta quinta-feira (6), o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, convocou a população paranaense para buscar as unidades de saúde em seu município e tomar a vacina contra a Influenza. O imunizante disponível no sistema de saúde é referente ao lote do inverno de 2021, porém, garante a proteção contra a H1N1 e outras variantes da doença.

“Ainda temos a vacina contra a gripe em muitos municípios. Eu quero convocar vocês, também, para tomar essa vacina da gripe, mesmo que seja do inverno de 2021, ela ainda tem uma validade importante. Então conto com vocês para a gente continuar nosso combate também contra a gripe Influenza”, declarou o secretário em um vídeo exibido pela RPC.

O imunizante ainda não garante proteção contra a H3N2, variante que soma 375 casos e quatro mortes pela doença, considerada um tipo do vírus Influenza A (H3). O secretário Beto Preto também alertou, em comunicado emitido pela Secretaria de Saúde do Estado, sobre os cuidados para evitar a contaminação. “Precisamos continuar nos cuidando com o uso de máscaras, álcool em gel e lavagem das mãos. Os casos têm aumentado consideravelmente todos os dias, acendendo um alerta para evitar uma possível epidemia de H3N2 no Paraná”, disse.

