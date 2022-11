O sorteio de dezembro do Nota Paraná ocorre na próxima quinta-feira (8). Os bilhetes eletrônicos do Nota Paraná e do Paraná Pay, programas do Governo do Estado coordenados pela Secretaria de Estado da Fazenda, já estão disponíveis para a consulta. Os contribuintes cadastrados podem acessar o site ou aplicativo do Nota Paraná para consultar com quantos bilhetes estão concorrendo.

Ao todo, foram gerados 25,4 milhões de cupons de aproximadamente 2,7 milhões de pessoas que colocaram o CPF nas notas nas compras referentes ao mês de setembro. Os contribuintes concorrem a prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e à premiação máxima, de R$ 1 milhão.

Já para as entidades sociais, foram gerados 6,2 milhões de cupons para 1.345 entidades e serão distribuídos prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil.

Para o sorteio do Paraná Pay foram gerados 16,7 milhões de bilhetes e vão concorrer 1,7 milhão de consumidores. São distribuídos prêmios de R$ 100 que podem ser usados nos estabelecimentos do setor do turismo, gás de cozinha e de combustíveis.

Como participar

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site do programa, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. É fácil aderir. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.