Só no Paraná mesmo

Um crime realizado na última quarta-feira (16) chamou a atenção em Ponta Grossa, nos campos gerais, Paraná. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança fugindo de um assalto de uma forma no mínimo inusitada e cruel. Ao invés de carro ou moto, os marginais estavam usando dois cavalos para escapar do crime. Um dos suspeitos levava uma televisão debaixo do braço enquanto galopava pelas ruas da cidade em fuga.

As imagens mostram um dos homens escondendo o objeto roubado com um cobertor. A suspeita é que os assaltantes cavaleiros tenham cometido outros crimes na região.

A dupla acabou presa na noite do crime e, segundo a Polícia Militar, alguns dos itens roubados foram recuperados.

