Manifestantes mantêm totalmente fechada a BR-373, no Km 267, perímetro urbano de Prudentópolis, na região Centro-Sul do Paraná, na manhã desta terça-feira (8). O grupo protesta contra o resultado da eleição presidencial. A estrada interrompida liga Ponta Grossa a Guarapuava, passando por Prudentópolis.

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) deslocou equipes para a área e informa que no momento conseguiu a liberação da passagem por uma hora.

Desvios

Há possibilidade de desvios no local. Para quem segue pela BR-373, de Ponta Grossa sentido Oeste, ao chegar no trevo de Imbituva, deve acessar a cidade de Imbituva e a BR-153 sentido Irati até a BR-277, continuando pela 277, sentido Oeste.

E, para quem vem de Guarapuava no sentido Leste, ao chegar no trevo do relógio deve seguir pela BR-277 e não acessar a BR-373.

Para chegar em Ponta Grossa, é possível ir por Irati – Imbituva pela rodovia federal (BR-153) ou pode seguir pela PR-438, de Fernandes Pinheiro até Ponta Grossa.

O protesto neste ponto começou na manhã da segunda-feira (7). A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) informa que tem efetivo na área e trabalha para a liberação da estrada.

Estradas estaduais

Além disso, há neste momento três bloqueios parciais nas estradas estaduais, conforme atualizou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) às 11 horas desta terça-feira (8). Os bloqueios acontecem na região Noroeste do Estado: na PR-323 (em Umuarama), na PR-487 (em Campo Mourão) e na PR-158 (em Peabiru). Um outro trecho de rodovia, no Oeste, na PR-82 (em Marechal Cândido Rondon), chegou a ser bloqueado parcialmente nesta manhã, mas já foi liberado.

Segundo a PMPR, equipes foram deslocadas para as regiões para liberar totalmente o trânsito de veículos o mais breve possível. A Polícia Militar alega também que cumpriu integralmente, desde o início, as determinações judiciais para reestabelecer a normalidade nas rodovias que cruzam o Paraná, sem registros de confrontos com os manifestantes.

A PMPR informa ainda que os números são atualizados de hora em hora, podendo haver mudanças nos pontos de bloqueio entre uma atualização e outra.