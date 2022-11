O trabalho integrado das forças de segurança do Paraná resultou na liberação das rodovias estaduais e federais que cortam o estado. No começo da noite desta quinta-feira (03), nenhuma estrada estava bloqueada total ou parcialmente.

A operação foi coordenada pelo Centro de Operações da Cidade da Polícia, onde está instalado o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

“O trabalho foi feito de forma responsável, com uso proporcional e progressivo dos meios de coerção. Todos os bloqueios foram liberados sem necessidade do uso da força. A decisão judicial foi absolutamente cumprida no Paraná”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita.

A Polícia Militar do Paraná atuou em apoio ao efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, foram empregados mais de 4,5 mil policiais e 1,5 mil viaturas por todo o Estado.

Na tarde desta quinta as ações terminaram de liberar completamente os pontos de bloqueio parcial que ainda permaneciam nas rodovias estaduais e os pontos de bloqueio nas rodovias federais que cortam o Paraná.

A atuação policial teve como objetivo o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que orientou a desobstrução de qualquer espaço público que estivesse ocupado em manifestações.

Desde o domingo (31), o CICCR agiu em conjunto com representantes de cada força de segurança a fim de definir soluções e tomar decisões estratégicas para conter os bloqueios nas estradas.

O coordenador do CICCR Paraná, capitão Marcos Cesar Paluch, destacou que a ação conjunta e estratégica das forças de segurança teve resultados positivos. “A partir do acompanhamento das manifestações e do planejamento estratégico elaborado no Centro Integrado, iniciaram-se negociações para o desbloqueio parcial e posteriormente total das rodovias estaduais e federais. Houve grande evolução dos desbloqueios e, agora, nossas rodovias estão completamente liberadas”, afirmou.

Durante a ação, foram registrados 216 boletins de ocorrência e identificadas 38 lideranças. Duas pessoas foram encaminhadas para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de obstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

Também foram emitidas 66 autuações de trânsito de veículos, sendo 15 autuados por resultarem no bloqueio de rodovias.