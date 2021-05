Mais uma vez a área de escape construída no quilômetro 671,7 da BR 376, que liga o Paraná à Santa Catarina, ajudar a evitar acidentes que poderiam se transformar em tragédia. Nesta quarta-feira, por volta das 15h20, um caminhoneiro teve problemas com o freio de seu caminhão na descida da Serra e, ciente da existência da área de escape, conduziu seu veículo para lá.

A surpresa, dessa vez, foi que um outro caminhão se colocou no caminho daquele que apresentou problemas mecânicos. As imagens do sistema de monitoramento da Arteris, concessionária que administra o trecho, mostram que o motorista de 54 anos rumava para entrar na área de escape, mas outro caminhão, na tentativa de sair da sua frente, acabou fazendo exatamente o oposto.

Veja o vídeo:

+ Leia mais: Sintoma de covid-19, perda de olfato afeta 5% da população; veja causas e o que fazer

Numa manobra ousada, o motorista desviou do companheiro de estrada e mesmo com a pista molhada pela chuva que caia por lá, conseguiu desviar do outro veículo e jogar o caminhão na caixa de brita/argila expandida/areia por 35 metros. Segundo a Arteris, o motorista que teve problemas no caminhão já sabia da área de escape, por isso conseguiu evitar um acidente, conduzindo o caminhão até lá.

Essa foi a 267ª vez que esta Área de Escape – inaugurada em 2011 -, foi utilizada, evitando, em teoria, a morte de 388 pessoas. Na outra Área, a do km 667,3 – inaugurada em 2019 – foram contabilizadas até agora 65 entradas, com 136 vidas salvas.