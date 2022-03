Três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã deste domingo (27), na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná. O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi chamado para atender a ocorrência devido a gravidade do caso.

Segundo os bombeiros, são duas vítimas masculinas, de 13 e 15 anos, que apresentaram afogamento grau 2 e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. A terceira vítima, masculina de 49 anos, foi retirada com afogamento grau 6 (gravíssimo), em parada cardiorrespiratória. Após aproximadamente uma hora de manobras de ressuscitação, o homem foi encaminhado BPMOA ao Hospital Regional do Litoral.

Fim da Operação Verão

A Operação Verão 2021/2022 terminou no dia 8 de março. Em todo o período que teve início em dezembro de 2021, foram 862 atendimentos por afogamentos, e com 10 mortes. Comparado a mesma operação de 2020/2021, foram 749 atendimentos com o mesmo número de óbitos.