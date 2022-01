Com um fluxo maior de pessoas nas praias de água doce da região da Costa Oeste, o Corpo de Bombeiros trabalha de forma intensa com orientações e ações para levar segurança aos banhistas. Neste sentido, os profissionais pedem atenção das pessoas nas prainhas onde está havendo ataques de piranhas (peixe carnívoro).

Desde o início do Verão Paraná – Viva a Vida, na região Oeste do Estado, foram registrados 28 ataques, segundo o levantamento do 3º Comando Regional de Bombeiro Militar, que abrange 136 municípios da Costa Oeste.

Nesta temporada, a maior incidência foi registrada na praia de Jacutinga, em Itaipulândia. No entanto, pode ocorrer em outras áreas, como na temporada anterior. O alerta do Corpo de Bombeiros objetiva manter o cidadão seguro, principalmente as crianças, para que possam aproveitar a temporada de verão tranquilamente e sem incidentes.

Segundo o comandante do Verão Paraná – Viva a Vida pelo Corpo de Bombeiros da Costa Oeste, tenente Misael Duarte, o aumento do fluxo de pessoas nas praias de água doce da região e também o período de Piracema (temporada de reprodução dos peixes), que teve início em 1º de novembro e segue até 28 de fevereiro de 2022, foram os motivos desses incidentes, e o Corpo de Bombeiros, de forma intensiva, tem orientado os banhistas para evitar que sofram esse tipo de ataque.

“Espalhamos várias placas no balneário de Itaipulândia, alertando e orientando o devido cuidado com relação a esses ataques de piranhas, mas, infelizmente, como é o habitat delas e os peixes desovam nesta época do ano e próximo da área de banho, já que o nível do rio está mais baixo em relação aos anos anteriores, os ataques continuam. Por isso, é necessário fazer este tipo de trabalho e a atenção tem que estar redobrada”, disse.

Por meio destas orientações e também das ações preventivas, o Corpo de Bombeiros da região, em parceria com a prefeitura de Itaipulândia, instalou redes de proteção para evitar que os ataques sejam mais frequentes. Por isso, de acordo com o tenente Misael Duarte, é importante que o cidadão esteja sempre na área demarcada pelos guardas vidas.

“Recomendamos para os banhistas entrar na água sempre em frente ao posto do guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Além de ficar visível ao nosso olhar logo atrás tem um ambulatório, fruto de uma parceria com a prefeitura de Itaipulândia. O espaço é equipado e está disposto justamente para este tipo de atendimento, com enfermeiros que estão empregados para todo o período do Verão Paraná, preparados para essas eventualidades e outras ocorrências que possa acontecer na praia de Itaipulândia”, afirma.

O tenente também orienta, em caso de ataque de piranhas, quais ações devem ser realizadas após o incidente. “De pronto, recomenda-se que saia da água imediatamente, para que não sofra outros ataques, porque as piranhas são vorazes, atacam muito rapidamente e geralmente elas estão em grupo. Na sequência, o banhista deve ir em direção ao guarda-vidas, para que ele possa fazer o primeiro atendimento e encaminhar ao ambulatório”, diz.

Corpo de Bombeiros alerta para risco de ataques de piranhas nas praias de águas doces do Oeste. Foto: Sesp

Verão Paraná

Desde 09 de dezembro de 2021, o Corpo de Bombeiros está reforçando a segurança na região Oeste pelo Verão Paraná – Viva a Vida 2021/2022, ação que congrega diversos órgãos estaduais e é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Os trabalhos seguem até a semana do Carnaval, com aplicações e ações planejadas e integradas.