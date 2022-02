Quatro militares e dois cães do Corpo de Bombeiros do Paraná foram esquecidos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no último sábado (19). A equipe paranaense viajou para ajudar no atendimento a ocorrências e nas buscas por vítimas desaparecidas em Petrópolis, na região serrana do estado fluminense. A cidade foi devastada por fortes chuvas na terça-feira (15) e o número de mortos já passa de 170, segundo levantamento mais recente. por causa do atraso, e equipe paranaense começou os trabalhos no desastre apenas no domingo (20).

De acordo com relatos em reportagem da Rede Globo, foram no mínimo cinco horas de espera da equipe paranaense no terminal do Galeão. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro lamentou o problema e alegou um desencontro de informações.

Ao todo, 10 militares do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Paraná viajaram no sábado. Três veículos saíram pela manhã levando seis bombeiros e dois cães. À tarde, às 16h55, quatro militares e dois cães se deslocaram por avião da Casa Militar da Governadoria para agilizar a chegada ao estado fluminense.

Após chegar no Galeão, a equipe seria encaminhada para o 15º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Teresópolis (RJ). A equipe deveria chegar no local por volta das 21h. Com o atraso, essa equipe começou a trabalhar somente no domingo (20).

Bombeiros e cães de faro vão ajudar na busca por vítimas. Foto: José Fernando Ogura/AEN

Ajuda aos estados

O Corpo de Bombeiros do Paraná já prestou apoio em outras situações semelhantes em vários estados brasileiros. Em 2008, os profissionais atuaram em um deslizamento de terra em Itajaí (SC) e, também, no rompimento da Represa de Algodões, no ano seguinte, no Piauí. A operação mais recente foi em 2019, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais.