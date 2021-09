O bombeiro Emerson Reichardt, 34 anos, segue desaparecido no litoral do Paraná. Ele se afogou na praia de Coroados, na tarde de sábado (18), e buscas estão sendo realizadas na região. Reichardt é bombeiro há 11 anos e estava em passeio com a família.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o soldado estava realizando um treinamento para um curso de guarda-vidas, quando seu irmão, de 23 anos, se afogou, mas conseguiu ser salvo pelo por Raphael de Campos, morador do Coroados, que utilizou uma prancha de surf para realizar o resgate. No entanto, Emerson não teve a mesma sorte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação está tendo suporte de duas equipes com embarcações na água nas proximidades de Coroados e Barra do Saí, e a aeronave do Águia, de Joinville está dando apoio aéreo. A aeronave Falcão 04, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a ser acionada, mas devido a camada de nuvens não foi permitido o voo.

O bombeiro é residente em Rio Negro e nas redes sociais, lamentação de amigos e parentes quanto ao desaparecimento.

