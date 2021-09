A Operação Independência, realizada na noite deste sábado (04), em Pontal do Paraná, no Litoral do estado, resultou na apreensão de drogas e prisão. A ação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) contou com a ajuda de cães farejadores da Companhia de Operações com Cães da Polícia Militar (PM), que auxiliaram na busca por produtos ilícitos.

De acordo com a PM, a atividade ocorreu em frente ao Posto Rodoviário de Pontal do Paraná, onde foram abordados diversos veículos com o objetivo de encontrar irregularidades. Em uma dessas abordagens, em um ônibus de viagem, um cachorro localizou uma porção de maconha, sendo o proprietário também encontrado.

Droga apreendida na operação. Foto: Divulgação/BPRv

Já em outras duas situações em carros, o cachorro também visualizou outras porções de maconha e seus proprietários. Além disso, em uma abordagem, os policiais constataram um condutor embriagado, que caracterizou crime de embriaguez.

Em todas essas situações, os entorpecentes e indivíduos foram encaminhados para a delegacia.

