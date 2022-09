Palmas e mais palmas. No dia 16 de setembro, a cidade de São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná, recebeu a etapa do concurso Miss Paraná e também realizou um desfile de moda. O evento contou com modelos, público, mas o que chamou a atenção foi o desfile de um cachorro. Um vira-lata preto com detalhes em caramelo, um símbolo brasileiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível verificar que o cachorro percorre toda a passarela, dá uma paradinha e depois desce. De acordo com Danieli Weber, responsável pela gravação do vídeo, a circulação dos animais no local onde aconteceu o evento é comum, pois se trata de um lugar ao ar livre, mas que apresenta alguns pontos cobertos.

Sucesso nas redes

O cachorro modelo virou sucesso nas redes sociais. O vídeo publicado no TikTok já tinha alcançado mais de 70 mil visualizações, 8,3 mil curtidas e centenas de comentários elogiando a desenvoltura do animal, até a tarde desta quarta-feira (28). “Eu aplaudiria em pé e ainda jogaria petisco no palco. Nenê lindo!” comentou uma internauta.