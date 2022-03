Segure o Escoveira e a Pituca. Essa dupla de vira-latas deu trabalho para uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Maringá, na região norte do Paraná, no atendimento a uma grávida em trabalho de parto. No fim das contas, a vizinha conseguiu dar à luz a um menino sem o auxílio dos médicos.

Uma mulher de 26 anos começou a ter contrações do parto na madrugada de domingo (13). Perto de 8h, como estava sozinha em casa, resolveu chamar o socorro. Ligou para o Samu e informou da ocorrência. A equipe se dirigiu ao local informado e quando já estava dentro da casa da vizinha, os cachorros deram sinal que não era para avançar para dentro de casa.

Ao perceberem a ação que não era muito amistosa, os socorristas chamaram o Corpo de Bombeiros para acalmar os animais e socorrer a gestante. “Tivemos que recuar, pois primeiro é a segurança da cena, a segurança da equipe. Nós acionamos os bombeiros via central, que vieram auxiliar. Feito este trabalho por eles nós entramos, conseguimos ter acesso onde a mãe estava já com o bebê no colo”, disse Rafael Silva, técnico em enfermagem, em entrevista ao Bom Dia Paraná da RPC.

Após perceberem que a mãe e o bebê estavam bem, a equipe do Samu os encaminhou para um hospital para receberem atendimento pós-parto. “ A mãe estava calma, com um pouquinho de sangramento que logo foi contigo. Foi um desejo dela ter o filho em casa. Mesmo que a gente tivesse entrado e ela ainda estivesse em trabalho de parto, e ela tivesse feito essa solicitação, a gente respeita a mãe. Faríamos o parto lá dentro e depois encaminharia para a ambulância. O bebê nasceu super bem”, informou Camila Cavaglier, médica do Samu.

