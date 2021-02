A Sanepar orienta os veranistas para que providenciem a limpeza da caixa-d’água do imóvel assim que chegarem ao Litoral. Muitas casas permanecem fechadas durante vários meses. Sem uso, a água fica parada no reservatório domiciliar, perde a potabilidade e pode provocar problemas de saúde. A recomendação se estende aos proprietários e imobiliárias que alugam imóveis.

A Sanepar recomenda que a limpeza seja feita semestralmente. As pessoas que estiverem em férias em imóvel alugado devem exigir a garantia de que a caixa-d’água foi limpa. Se necessário, o inquilino deve providenciar a limpeza.

Passo-a-passo da limpeza da caixa d’água:

1 – Um dia antes da lavagem feche o registro de entrada ou amarre a bóia da caixa. Assim, você vai consumir a água da caixa até atingir a quantidade necessária para a limpeza, evitando o desperdício.

2 – Feche a saída com um tampão ou pano, tomando o cuidado de reservar um palmo de água na caixa.

3 – Lave as paredes e o fundo da caixa com uma esponja ou escova. Não utilize sabão nem detergente.

4 – Abra a saída da caixa para que escorra toda a água da lavagem. Usando um balde e uma pá de plástico, retire a água e os resíduos que restarem.

5 – Abra o registro de entrada de água, encha a caixa até a metade. Feche novamente o registro e a saída da caixa-d’água. Em seguida, adicione água sanitária (10 colheres de sopa para 500 litros; 15 colheres de sopa para 750 litros; 20 colheres de sopa para 1.000 litros).

6 – Lave novamente as paredes e o fundo com uma esponja ou escova nova e limpa.

7 – Abra a saída da caixa e as torneiras da casa, deixando toda a água da lavagem sair. Para evitar o desperdício, guarde essa água em baldes para lavar pisos e calçadas.

8 – Limpe a tampa da caixa e coloque-a no lugar. Também é importante colocar um filtro (tela de nylon) na saída do cano extravasor ou cano-ladrão, que é aberto quando a caixa-d’água está muito cheia. Geralmente, ela fica no lado exterior do telhado. Com a tampa e o filtro evita-se a entrada de insetos e pequenos animais na caixa-d’água.

9 – Para evitar o acúmulo de ar no encanamento da casa abra as torneiras até que a água comece a sair.

10 – Abra o registro de entrada da água e deixe a caixa encher.

Nunca utilize sabão, detergente ou outro produto de limpeza. Bastam água e água sanitária.