As câmeras de monitoramento da BR-376 flagraram o momento em que uma carreta utilizou uma das áreas de escape para evitar um acidente mais grave na rodovia. O vídeo foi registrado na quinta-feira (22) e divulgado no Twitter da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná e de Santa Catarina. Segundo a concessionária, o veículo estava carregado com cerca de 18 toneladas de alimentos. A área de escape utilizada foi a do quilômetro 671, em Guaratuba, por volta das 14h.

Conforme postou a Arteris, a área de escape foi usada porque o veículo apresentou problemas no motor. A carreta avançou 45 metros para dentro da área, parando com segurança. O local ficou interditado após a ocorrência até por volta das 17h, quando a área foi liberada.

Por volta das 14h desta quinta-feira, 22, uma carreta carregada com 18,4 ton. de alimentos adentrou à Área de Escape no km 671,7, em Guaratuba, na BR-376/PR, após o motorista perceber problemas no motor. O veículo adentrou 45 metros do dispositivo, parando em segurança. pic.twitter.com/qoFvU56lvu — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 22, 2021

Citando a Arteris em um tuíte, um internauta escreveu o que o “dispositivo é realmente fantástico!”, referindo-se à área de escape. Na postagem, o internauta também questionou o porquê de uma rodovia federal em Minas Gerais não ter dispositivo igual. “Não entendo pq ainda não temos o mesmo nas rodovias federais em MG. 381 norte é a rodovia da morte e o pior trecho desse Brasil. Tô errado @prf_mg ?”, postou.