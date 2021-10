O projeto Bicho do Paraná, que marcou toda uma geração nos anos 80 e 90, volta às telas da RPC em 2021. O lançamento oficial aconteceu na última terça-feira (05), durante o Vem aí, um espaço na web para apresentação de novos produtos da RPC.

O Bicho do Paraná é um projeto que dá voz aos paranaenses, resgatando suas memórias e reconhecendo suas conquistas. Uma forma de valorizar a história de esportistas, artistas, músicos, escritores, pesquisadores e de outros destaques do Paraná.

A campanha foi veiculada pela primeira vez em 1985 e ficou no ar durante 10 anos. Agora, as novas gerações também terão oportunidade de conhecer essa ação que marcou época, e, principalmente, algumas das personalidades do estado.

Novos formatos

A nova campanha terá início em novembro de 2021 e duração de um ano. Ao longo desse período, serão contadas as histórias de 48 diferentes personalidades do estado, com inserções em toda a programação. Além dos VTs que ficaram consagrados na televisão, agora o projeto vai contar com uma estratégia multicanal.

Na TV terão novos formatos, como programetes, manifestos, ação comercial e break temático, além de um programa especial. Na web, o universo do bicho se expande com conteúdos extras, informes, curiosidades, segredos e receitas que fazem parte da vida das estrelas paranaenses. Post nas redes sociais e ativações on-line e offline também fazem parte do plano de mídia.

“Não é apenas um projeto comercial, é um projeto institucional com muito conteúdo. Vai estabelecer conexões e mexer com a memória afetiva de todo mundo. Vamos reviver com orgulho uma campanha que foi sucesso na RPC e que se tornou parte da história da comunicação e da publicidade paranaenses”, destaca o diretor comercial da RPC Curitiba e mercado nacional, Rodrigo Libório.

Parceria

Em seu lançamento, o projeto já conta com um parceiro que também é um Bicho do Paraná. Oriundo do Grupo Barigui, que tem atuação forte no mercado de automóveis na região sul, sobretudo no Paraná, o Banco Bari tem 25 anos de história.

Nos últimos dois anos, a empresa investiu fortemente no banco digital. E, por mais que tenha atuação nacional, quer se aproximar ainda mais dos paranaenses. Reforçar sua origem e conexão com o estado. Para Ricardo Sanfelice, chief marketing & digital officer do Banco Bari, o Bicho do Paraná chegou em um momento oportuno.

“Somos um banco nacional, mas temos muito orgulho das nossas origens. O projeto chegou em um momento em que estamos fortalecendo nossa operação digital. A exposição de mídia, volume e qualidade das entregas, com planos em todos os horários e cobertura na grade nos permite falar com todos os públicos, não só com o nosso target. A proposta multimídia e ativação em outros meios veio ao encontro do que estamos buscando enquanto marca”, pontua Sanfelice.

Conectando histórias

A agência Greenz, que atende o banco Bari, estava em busca de um projeto que conectasse a história do banco, que está presente na vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, pudesse reforçar que o Bari faz parte de um grupo paranaense, que hoje está crescendo país afora.

Quando a agência soube que a RPC iria trazer de volta o projeto Bicho do Paraná, teve certeza de que esse projeto teria muito em comum com o banco Bari no que se refere à exaltação da alma paranaense.

Eu, como paranaense que sou, tenho uma recordação muito positiva do projeto Bicho do Paraná. Essa ação sempre se conectou pessoalmente muito comigo e com o meu orgulho de ser paranaense. Estamos muito felizes em poder construir essa nova fase do Bicho do Paraná com uma nova marca, mais contemporânea, como é o Banco Bari – Fábio Meneghati, CEO da Greenz.

Origem do Bicho do Paraná

Quem acompanhou a RPC entre as décadas de 1980 e 1990 deve lembrar dos vídeos apresentando paranaenses que se destacaram em suas áreas. Os primeiros VTs começavam com uma apresentação e na sequência a revelação de que aquela personalidade era um “bicho do paraná”. A imagem era cortada para uma paisagem com pinheiros, onde o músico João Lopes aparecia com seu violão cantando a canção que emprestou o nome ao projeto.

O cantor e compositor João Lopes nasceu no município de Califórnia no norte do Paraná. Em seu primeiro disco, lançado em 1981, foi gravada a música Bicho do Paraná. Com seus versos exaltando a terra paranaense, a canção virou uma espécie de hino não oficial do estado e foi escolhida como trilha para a campanha.

