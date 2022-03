Detalhes sobre a revitalização da orla de Matinhos, no Litoral do Paraná, serão divulgados nesta segunda-feira (14), em uma coletiva de imprensa que apresentará o canteiro de obras do projeto de recuperação da área. Márcio Nunes, secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), juntamente com representantes do Consórcio Sambaqui e a Prefeitura de Matinhos devem informar a data do início das alterações. Após o começo dos trabalhos, o prazo de conclusão é de 32 meses.

No local, já estão armazenados os primeiros tubos que serão utilizados para as obras de dragagem para engordamento da faixa da areia em três metros de largura. São tubos de 12 metros de extensão e 12 toneladas cada.

O projeto de revitalização da orla de Matinhos prevê a adição de 3.222.350 metros cúbicos de areia durante o processo de engordamento artificial das praias do balneário. Isso corresponde a um avanço que varia de 80 a 100 metros da faixa existente ao longo de 7,45 quilômetros. Esse processo equivale a mais ou menos 64 milhões de carrinhos de mão cheios de areia.

Também está previsto um aumento de 30 metros de faixa de areia em um pequeno trecho da ponta de Matinhos até o guia-corrente do canal do Rio Matinhos. Esse pedaço da orla é conhecido pelo surfe, e essa intervenção mais branda mantém o fundo com mais areia, visando garantir padrão similar ao resto da praia, sem provocar grandes alterações que prejudiquem a prática do esporte, atendendo a pedido dos próprios praticantes.

O projeto de revitalização da orla de Matinhos, que há mais de uma década o governo do Paraná tenta implantar, teve um salto significativo no orçamento. A primeira vez que a obra foi orçada, em 2009, o valor estimado era de R$ 22 milhões. Em junho de 2021, quando foi efetivamente lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o projeto foi anunciado na casa dos R$ 483,1 milhões, dos quais R$ 378 milhões para a primeira fase.

A diferença entre os valores inicial e atual chamou a atenção do Ministério Público do Paraná (MPPR) e é um dos motivos da ação civil pública proposta. Segundo o governo, no entanto, “não existe sentido na comparação entre um e outro valor” já que as projeções iniciais são da época da elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e “tratam-se de mera estimativa”. Uma das justificativas do Instituto Água e Terra (IAT), responsável pelo projeto, para a grande diferença nos números é que foram aprofundados os estudos e identificada a necessidade de uma maior intervenção.

Obra deve empregar 300 trabalhadores

Segundo o Consórcio Sambaqui cerca de 300 vagas temporárias diretas deverão ser criadas. Inicialmente já foram abertas para recrutamento na Agência do Trabalhador de Matinhos 184 vagas para pedreiro, servente e operador de máquina. O Consórcio Sambaqui está analisando como irá hospedar os profissionais de fora da cidade que venham a ser contratados.

Em outra frente, a prefeitura de Matinhos informa que está cedendo uma parte da antiga sede da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Paraná (Fetiep), onde hoje funciona a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para a instalação do escritório do Consórcio Sambaqui. Já os materiais a serem utilizados nas obras serão armazenados no balneário Flórida e na região da rotatória da Avenida Curitiba.

