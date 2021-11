Um professor de educação física de Maringá, da região norte do Paraná, fez um protesto bem-humorado para fazer uma crítica aos aumentos constantes do preço da gasolina a cada dia. Ele construiu um carro no estilo “The Flintstones”, aquele desenho em que os veículos das famílias pré-históricas se locomoviam na tração humana: sem motor e com a força das pernas e da raiva do seu motorista, o famoso Fred Flintstone. Só neste ano, foram pelo menos 11 altas consecutivas. Atualmente, o preço da gasolina em Curitiba, por exemplo, passa fácil dos R$ 6 o litro.

“Esse carro é movido às nossas energias. Pega o pezão e já sai, igual ao desenho. Foi um protesto muito gratificante pra mim. As pessoas paravam a gente perguntando se estávamos vendendo o mesmo o carro. Estamos num leilão e vamos bater o martelo pro maior valor”, brincou Gilson, o professor criador do veículo, produzido com material reciclável.

O criador da obra aposentou o carro movido à combustível e passou a utilizar a moto para ir ao trabalho. “Se o comprador não estiver bem fisicamente, vai ficar com o tônus muscular em dia”, brincou o criador da engenhoca em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta segunda-feira.

