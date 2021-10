O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) firmou um Termo de Cooperação com a Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, extremo oeste do Paraná, que tem por finalidade o compartilhamento de dados da Autarquia.

Este termo concede a liberação do acesso ao cadastro de condutores e veículos do Detran, especialmente informações referentes à transferência de veículos, existência de gravames, histórico do veículo, endereço de condutores, existência de registro de habilitação e seu histórico, consulta de pontuação e informações relativas à suspensão e cassação de habilitação.

De acordo com a Receita Federal, estes dados ajudarão a qualificar ainda mais as ações de fiscalização e combate aos crimes transfronteiriços do órgão. A adesão tem vigência de 60 meses contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, que aconteceu nesta terça-feira (19).

Foz do Iguaçu tem uma das fronteiras mais movimentadas do País. Pela Ponte da Amizade transitam diariamente cerca de 40 mil veículos (em condições normais).

