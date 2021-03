O Paraná perdeu na quarta-feira (17) mais um médico vítima da covid-19. Luiz Lucacin, de Mariluz, na região Noroeste do estado, e que também foi prefeito da cidade na década de 80, tinha 84 anos – atuava como médico há mais de cinco décadas. Internados no hospital Cemil, em Umuarama, também no Noroeste, ele e a esposa faleceram em um intervalo de 30 minutos.

LEIA AINDA – Médico de 30 anos morre de covid-19 em Curitiba. Comoção toma conta nas redes sociais

Dona Ely de Barros Lucacin faleceu meia hora depois do marido, com quem estava casada havia quase 70 anos. O casal deixa quatro filhos. Luiz Lucacin se formou em 1962 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e foi proprietário do Hospital Mariluz.