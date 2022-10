Um espetáculo! A vazão de água das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, bateu recorde e chegou a 12,5 milhões de litros por segundo nesta quarta-feira (12). Com o grande volume de água, as passarelas e mirantes próximos das quedas foram interditadas do lado brasileiro e também do lado argentino. É a segunda maior vazão de água já registrada na região.

De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia), empresa que faz o monitoramento da vazão de água, a tendência é de que o volume aumente ainda mais nas próximas horas. A forte chuva no estado motivou essa vazão.

O fluxo considerado normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Esta é considerada a segunda maior vazão das quedas desde o início da medição feita pela companhia. Em junho deste ano, o fluxo havia alcançado 10,4 milhões de litros por segundo.