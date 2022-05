O UniBrasil Centro Universitário está chegando na região dos Campos Gerais do Paraná. No dia 26 de maio, será inaugurado o campus na cidade de Ponta Grossa. Ao todo, a instituição vai oferecer oito cursos no formato semipresencial e 25 na modalidade EaD, nas áreas da Saúde, Negócios, Ciências Sociais e Agrárias, além de outros presenciais, previstos para 2023. As primeiras aulas irão ocorrer em agosto.

O desejo de investir em uma das regiões mais importantes do Paraná já era um desejo da direção. Com 22 anos de história, o UniBrasil Centro Universitário é uma instituição curitibana fundada por professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atualmente, a instituição possui 20 cursos de graduação presencial, 20 cursos da modalidade EAD, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado em Direito, além da nova modalidade de Cursos Rápidos.

De acordo com o reitor do UniBrasil, Alessandro Paulo Kinal, que esteve em Ponta Grossa no início de maio, o desejo de investir na cidade é antigo e foi impulsionado pelo alto desenvolvimento local.

“O UniBrasil tem 22 anos de uma história genuinamente paranaense, que passa a ser compartilhada com os pontagrossenses. Conheço a cidade há bastante tempo e ela tem se destacado em desenvolvimento e novos investimentos nos últimos anos. Nosso objetivo é fazer parte desse processo, com projetos e educação de qualidade que irão dar ainda mais impulso para a cidade”, relatou o reitor.

Para iniciar as operações de forma presencial em Ponta Grossa, o corpo docente e de funcionários será regional. “Os professores e funcionários da sede serão pontagrossenses. Já iniciamos as contratações administrativas e comerciais e seguimos com os docentes. Acreditamos no potencial local e queremos incentivá-lo de todas as formas”, disse Kinal.

A nova sede vai ter oito cursos no formato Smart, também conhecidos como semipresenciais, em que os estudantes diversificam entre aulas presenciais e à distância. Entre os cursos da modalidade já previstos para início no mês de agosto estão: Estética, Farmácia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia de Software, Administração e Ciências Contábeis.

Já na modalidade de Educação a Distância serão disponibilizados 25 cursos, entre eles alguns inéditos na região como Biomedicina, Fonoaudiologia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil.

Para 2023 o UniBrasil expande ainda mais o leque de possibilidades com os cursos presenciais. Entre eles estão: Administração ‘Premium’ (estruturado para atender a demanda da cidade), Agronomia, Direito, Engenharia de software, Fisioterapia, Medicina veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Psicologia, Pedagogia e Psicopedagogia. Além da graduação e tecnólogos, o centro universitário também contará com mestrado e doutorado na área de Direito e cursos de especialização.

As inscrições para o vestibular iniciam no dia 10 de maio e acontecem ao longo de todo o ano (http://ingresse.unibrasil.com.br), e as aulas estão previstas para o início de agosto.

UniBrasil Centro Universitário – Sede Ponta Grossa

Abertura: 26 de maio (quinta-feira)

Endereço: Rua Julio de Castilho, 642, Centro, Ponta Grossa

