Uma forte chuva de granizo atingiu a região de Guarapuava, que fica na região Sul do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (16). Segundo informações do portal G1 Paraná, a chuva começou por volta das 13h45 e durou cerca de 20 minutos. A cobertura de um posto de combustíveis chegou a ceder com a tempestade.

De acordo com o Simepar, alguns temporais localizados ocorreram nesta tarde, principalmente com desenvolvimento a partir de algumas encostas de serras em áreas mais ao centro do Estado. Os eventos são pontuais, mas, apesar disto, há uma boa concentração entre áreas ao centro e em parte do leste e sul no final da tarde desta quarta.

Cobertura de um posto cedeu durante a chuva. Foto: RPC/Guarapuava.

A chuva foi mais forte entre o oeste, sudoeste, centro-sul e no norte pioneiro. Como os temporais continuam ocorrendo entre as regiões Central, Campos Gerais e Norte, não há chance para que a tempestade atinja Curitiba e RMC nesta quarta-feira. “São precipitações bem típicas de verão, ou seja, não cobrem grandes áreas”, explicou o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

Perto da fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul fez bastante calor nesta quarta, a temperatura ficou acima dos 35ºC. Com tamanho calor, o risco de incêndios florestais segue elevado em boa parte do Estado.