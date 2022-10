A Copel declarou estado de emergência na noite de terça-feira (11) na Central Geradora Hidrelétrica Chopim I, instalada no Rio Chopim, entre os municípios de Itapejara d’Oeste e Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná.

O motivo do alerta ocorreu devido as fortes chuvas que atingiram a região e que elevaram o nível do rio acima da capacidade máxima do reservatório, provocando risco de inundação.

A Defesa Civil orientou que os moradores da região devem deixar preventivamente os locais próximos ao rio e abaixo da barragem.

Chuva forte

As fortes chuvas que atingem todo o Paraná já afetaram mais de 20 cidades paranaenses. No relatório de ocorrências da Defesa Civil Estadual, enxurradas, alagamentos, inundações e vendavais ocorreram em Ampére, Bom Sucesso do Sul, Clevelândia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Maringá, Nova Laranjeiras, Ouro Verde do Oeste, Pato Branco, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, São Miguel do Iguaçu, Verê e Vitorino.

Dados de terça-feira da Defesa Civil Estadual, 1.340 paranaenses foram afetados, sendo 121 desalojados, 63 desabrigados e 67 casas danificadas em todo o Estado.

Mais de seis mil casas sem luz

Cerca de 650 eletricistas de serviços e manutenção da Copel continuam a trabalhar, em todo o Paraná, no conserto da rede elétrica danificada pelo forte temporal. No momento, 6.108 unidades consumidoras permanecem sem energia.

A região mais afetada é o Sudoeste, em que áreas de alagamento e deslizamento de terras limitam o acesso das equipes à rede elétrica e dificultam o trabalho, especialmente na área rural. Além de quedas de árvores, galhos e outros objetos sobre a rede, em algumas localidades a intensidade das chuvas erodiu o terreno, provocando queda de postes. Nesses locais, as equipes estão reconstruindo parte da rede. Os trabalhos continuam ao longo da tarde de hoje.

Em todo o Paraná, os desligamentos estão distribuídos em 1.093 serviços de emergência. Metade dessas situações se encontram no Oeste e no Sudoeste. As equipes precisam acessar cada um destes locais para identificar o problema e fazer o conserto.

A Copel reforça a orientação à população para que mantenha distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site copel.com, e também pelo número de WhatAapp (41) 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.