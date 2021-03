As fortes e constantes chuvas que atingiram o Litoral do Paraná nos últimos dias provocaram alagamentos em municípios como Morretes e deslizamentos em Antonina. Em Morretes, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação registrada somente na segunda-feira (1º de março) foi de 33.8 milímetros.

LEIA MAIS – Reservatórios da Sanepar superam 51% após chuva em Curitiba; Rodízio e importância de economia seguem

A chuvarada que caiu na região foi registrada em vídeos feitos pelos moradores (assista abaixo). Mas, apesar do grande volume de água, que pode ser observado nas imagens, os temporais não trouxeram maiores prejuízos à população, e também, não deixaram pessoas desabrigadas ou feridas, como informa a Defesa Civil do Paraná.

VIU ESSA? Vazamento em rede pluvial causa explosões e “rio de fogo” em Paranaguá. Veja vídeo

“Não temos registros de problemas nos municípios do Litoral, por conta das chuvas de ontem (1º). Houve alguns deslizamentos no final de semana em Antonina, porém sem vítimas. Uma equipe nossa, juntamente como a Defesa Civil do Município e Bombeiros fizeram vistoria em vários locais na segunda-feira”, informou o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná.

Vem mais chuva?

Em Morretes, segundo previsão do Simepar, ainda há 90% de possibilidade de chover nesta terça-feira (2). Mas a precipitação acumulada deve ficar em 9.1 mm. Na quarta-feira (3), a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná também mostra 90% de probabilidade de ocorrência de chuva e precipitação acumulada de 17.1 mm.

LEIA AINDA – Médico do Paraná é agredido por conhecidos após manifestar apoio à medidas contra covid-19

Já em Antonina, a chance de chover nesta terça-feira é de 95% e a precipitação acumulada mostra 12.1 mm de chuva. Para quarta-feira, o Simepar prevê 83% de possibilidade de chuva no município litorâneo e precipitação acumulada de 10.8 mm.