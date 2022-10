O último boletim da Defesa Civil sobre as chuvas e temporais no Paraná, divulgado na tarde de sábado (15), aponta que 35 municípios foram afetados e estão recebendo atendimento das forças de segurança do Estado e das prefeituras. Quase 15 mil pessoas foram diretamente impactadas. Desse total, 96 permanecem desalojadas e 80 estão desabrigadas.

As chuvas ocorreram entre os dias 10 e 11 de outubro. Foram cinco mortes e uma pessoa permanece desaparecida.

Dois Vizinhos, no Interior do Estado, teve o maior número de pessoas afetadas: 4.777. No município, cerca de mil pessoas tiveram ficaram desalojadas, mas já retornaram a suas casas. 280 moradias foram danificadas.

O boletim também informa que todas as 1.004 pessoas que tiveram que deixar suas casas em Francisco Beltrão já puderam voltar. O município registrou o maior número de casas danificadas pelas chuvas, somando 838 moradias.

No total, 1.409 casas foram danificadas em diversas regiões do Paraná.

A Defesa Civil confirma, ainda, cinco mortes relacionadas às chuvas. Uma pessoa permanece desaparecida.

As chuvas também provocaram o deslizamento de pedras BR 277, em Morretes. A ocorrência provocou o bloqueio de um trecho de 1 km da pista sentido Litoral, com desvio do tráfego para uma das faixas no sentido Curitiba. Técnicos da Defesa Civil e do Instituto Água e Terra avaliam o local. Existe possibilidade de novos deslizamentos. O Departamento de Estradas e Rodagem trabalha na fragmentação e remoção das pedras.

Na sexta-feira (14), o governador em exercício Darci Piana decretou situação de emergência nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste do Estado. O decreto permite ao Estado contratar serviços e realizar compras destinadas à reabilitação dos cenários de calamidade sem licitação.

A autorização tem prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre. O decreto também autoriza mobilização de todas as áreas do Governo em prol das ações da Defesa Civil Estadual.

