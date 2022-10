As fortes chuvas que atingiram a região Sudoeste do Paraná estão causando interrupções no tráfego de veículo. Há pontos de alagamento, quedas de barreira e até destruição de estradas, como a que ocorreu na PR-182.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), na terça-feira (11) foi registrado deslizamento de terra na PR-182, entre Salgado Filho e Flor da Serra do Sul, com o pavimento ficando totalmente interditado. Usuários devem fazer o desvio por Francisco Beltrão. Equipes do DER estão trabalhando para liberar as pistas o mais breve possível, mas em alguns pontos é necessário aguardar a interrupção da chuva.

Além desse caso, quedas de barreira estão sendo verificadas em outras regiões do Paraná. As rodovias estaduais contam com sistemas de drenagem para escoar a água da chuva, mas volumes excessivos de água ou mesmo de o acúmulo de detritos podem resultar em danos ao pavimento e bloqueio prolongado do trânsito.

O DER/PR recomenda cautela a todos os usuários, e atenção redobrada à sinalização nas rodovias, principalmente à sinalização de emergência.

Problemas na sua região? Ligue!

Caso o usuário precise informar alguma ocorrência pelo caminho, é recomendado que a pessoa ligue no 0800-400-0404, e informe sobre situações que coloquem em risco condutores, bem como solicitar ajuda.