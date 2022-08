A chegada de ciclone extratropical, que se formou na costa brasileira já provocou consequências no Litoral do Paraná. Escolas estaduais e municipais cancelaram as aulas do período da tarde desta quarta-feira (10), em cidades como Guaratuba, Paranaguá, Paranaguá e Morretes. A travessia para a Ilha do Mel chegou a ser suspensa por causa da agitação do mar. Segundo o Simepar o vento no litoral do Paraná chegou aos 97,5 km/h na cidade de Guaratuba.

De acordo com comunicados de secretarias de Educação e Defesa Civil, o objetivo é dar segurança para toda a comunidade para que se evite um deslocamento.

“Considerando a previsão de alteração climática prevista para a região e a necessidade de preservação da integridade física dos alunos, professores e demais colaboradores, solicitamos por meio desta, a suspensão do período de aula na rede pública municipal na tarde desta quarta-feira (10), para que se evite quaisquer eventos danosos que poderiam vir a ocorrer. Recomendamos a esta SEMEDI (Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral) que repasse a rede particular de ensino e demais interessados a fim de estender o cuidado aos demais componentes da rede local de ensino”, alertou a Defesa Civil de Paranaguá.

A cidade de Matinhos chegou a cancelar o atendimento médico em unidades de saúde. Há registro de alagamentos em ruas de cidades do litoral paranaense.

Alerta no mar

A Marinha do Brasil emitiu avisos de ressaca relatando da possibilidade de ondas que podem variar de 2,5 a 4 metros de altura. O aviso vale até o próximo sábado (13). Informações que a força do mar já teria alcançado a faixa de areia que foi engordada em Matinhos.