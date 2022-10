Uma colisão envolvendo um ônibus e cum caminhão na BR-277, em Laranjeiras do Sul, no Centro-Oeste do Estado, deixou ao menos oito pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (11). As informações, repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são preliminares.

O acidente aconteceu na altura do km 464 e chovia muito no momento da colisão. Os dois veículos saíram da pista após o choque. A PRF apura que são ao menos sete pessoas feridas do ônibus, sento quatro delas em estado grave. O motorista do caminhão também está gravemente ferido.

Equipes da PRF estão em atendimento no local.