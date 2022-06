As fortes chuvas que caem em todo o Paraná nesta semana encheram o Rio Iguaçu e aumentaram a vazão das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Nesta sexta-feira (3), no início do dia, o volume de água bateu a marca de dez milhões de litros por segundo, quase sete vezes acima da média. Isso fez a direção do Parque Nacional interditar a passarela de acesso à Garganta do Diabo.

A vista deslumbrante da cheia no maior conjunto de quedas d’água do mundo continua disponível para ser contemplada dos principais mirantes do parque. No mês de junho, o volume de água que passa pelas Cataratas aumenta significativamente.

Foto: Edison Emerson / Divulgação

As previsões para os próximos 30 dias são de que a vazão, para delírio dos visitantes, fique na média de dois milhões a cinco milhões de litros por segundo, garantindo uma experiência singular. O Parque Nacional do Iguaçu segue aberto normalmente neste mês de junho, de terça-feira a domingo.

A partir do dia 9 de julho, o parque voltará a abrir todos os dias, inclusive às segundas-feiras, por tempo indeterminado. Durante duas semanas do mês de julho, de 9 a 24, o parque abrirá uma hora mais cedo e atenderá os visitantes das 8h às 16h. Do dia 25 a 31, o atendimento terá o horário normalizado, das 9h às 16h.

Para realizar a visita turística é necessário comprar o ingresso on-line, com antecedência, agendando dia e horário para o passeio, no site oficial da Cataratas S.A. (www.cataratasdoiguacu.com.br).

Foto: Edison Emerson / Divulgação