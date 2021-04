A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (19) mais 2.692 casos de covid-19 e 73 mortes. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 904.093 casos e 20.291 óbitos pelo novo coronavírus.

Os números trazem dados referentes aos meses ou semanas anteriores, não representam especificamente as últimas 24 horas.Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (14), fevereiro (27), março (83) e abril (2.558) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: junho (1), agosto (1), setembro (3), novembro (1) e dezembro (4).

Dos 73 óbitos, 25 são mulheres e 48 homens, com idades que variam de 27 a 96 anos. Os óbitos ocorreram de 4 de fevereiro a 19 de abril de 2021.Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (6), Cambé (4), Castro (4), Ibiporã (4), Bela Vista do Paraíso (3), Cornélio Procópio (3), Foz do Iguaçu (3), Jaguapitã (3), Medianeira (3), Pinhais (3), Apucarana (2), Araucária (2), Cascavel (2), Pato Branco (2), Ponta Grossa (2), São Miguel do Iguaçu (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ampére, Andirá, Bandeirantes, Cafeara, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Iguaraçu, Jacarezinho, Jataizinho, Londrina, Marialva, Maringá, Palmas, Palmeira, Paranavaí, Planalto, Salto do Lontra, Santa Cecília do Pavão, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Triunfo, Tamboara, Uraí, Vera Cruz do Oeste, Wenceslau Braz,

Atualmente há 2.407 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 internados. São 1.934 em leitos SUS (936 em UTI e 998 em clínicos/enfermaria) e 473 em leitos da rede particular (289 em UTI e 184 em clínicos/enfermaria). Há outros 2.454 pacientes internados, 956 em leitos UTI e 1.498 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

VACINA – O site da Secretaria de Estado da Saúde possui um Vacinômetro atualizado em tempo real à medida que os municípios inserem as doses aplicadas no sistema.