A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta terça-feira (30) mais 232 mortes causadas pela covid-19 no Paraná. Com isso, o estado volta a superar a marca de 200 óbitos no mesmo boletim epidemiológico depois de quatro dias com números mais baixos. Os falecimentos foram registrados de 31 de janeiro a 30 de março de 2021. São 108 mulheres e 124 homens, com idades que variam de 22 a 101 anos. Desde o início da pandemia, a doença tirou a vida de 16.404 moradores do Paraná.

O documento também confirmou 3.283 novos casos de coronavírus, elevando o total de infectados para 837.669 – dos quais 589.955 estão recuperados. São 3.150 ocorrências de março e as demais retroativas de maio de 2020 a fevereiro de 2021. Há ainda 11.330 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultado de testes de laboratório.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a covid-19 está em 95% – era 93% no dia anterior. Das 1.794 unidades ativadas, 1.706 estão em uso. Somando todos os tipos de leitos para tratamento da doença, nas redes pública e privada, há 5.754 internados com suspeita ou confirmação da enfermidade.

