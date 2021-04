O polêmico empresário catarinense Luciano Hang, dono da rede Havan, esteve em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, na semana passada para conhecer o terreno de seu mais novo empreendimento. Na cidade será erguido um mega complexo comercial, com direito a estátua da liberdade e tudo mais, semelhante ao existente na cidade de Barra Velha, litoral de Santa Caterina.

O complexo terá quatro lojas âncoras, como a própria Havan, a maior loja da rede pontagrossense Mercado Móveis, além de uma “parada” para viajantes, com praça de alimentação.

O terreno de 70 mil metros quadrados fica às margens da BR-376, perto do viaduto Santa Terezinha, sentido Curitiba. A área foi adquirida em parceria com o empresário local Marcio Paulik, que comanda o Mercado Móveis, e já foi deputado estadual.

O espaço será chamado de ‘Parada dos Campos Gerais’. Assim como em Santa Catarina, o espaço deve ganhar também uma unidade do Madero ou de outro dos empreendimentos do paranaense Júnior Durski.

De acordo com o portal DC Mais, de Ponte Grossa, a estimativa é de que sejam gerados de 400 a 700 empregos diretos. O espaço construído será de 30 mil metros quadrados. O objetivo do empreendimento é atender necessidades da população de Ponta Grossa, mas especialmente do fluxo rodoviário da BR-376 vindos de São Paulo e do interior do Paraná.