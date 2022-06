A cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná, iniciou nesta semana as comemorações do seu 55º aniversário. Para isso, a prefeitura local preparou uma série de atividades, inclusive shows musicais com artistas de renome nacional, em estrutura montada na rotatória da Avenida Curitiba, bem de frente para a praia.

O melhor é que os ingressos para estas apresentações são gratuitos e podem ser retirados por moradores e também por quem não é da cidade, conhecida como a “namoradinha do Paraná”.

Nesta quarta-feira (8) está prevista a retirada dos ingressos para a apresentação do humorista Paulinho Mixaria, dia segunda, 13 de junho, os Monarcas, na terça (14) e Felipe e Falcão (quarta, dia 15).

Na quinta-feira (9) tem distribuição de ingressos para o show da dupla Fernando e Sorocaba, que acontece na sexta-feira da próxima semana, dia 16, e na sexta desta semana tem distribuição de ingressos para o show do grupo de pagode Raça Negra, que será na sexta-feira, no dia 17. O espaço coberto, com capacidade para 15 mil pessoas, funciona das 17h às 23h e os shows principais terão início as 21h.

Serão distribuídos dois ingressos por CPF, mediante cadastro na hora da retirada, que deverá ser feita em três horários (das 6h às 9h, 11h às 14h e 17h às 20h, na sede da Secretaria de Turismo (Rua Mozart G. Correia, 18). A classificação dos shows é para maiores de 16 anos. Jovens com 16 e 17 anos deverão estar acompanhados pelos pais.

Também haverá no local um circo, com três apresentações gratuitas diárias, e um Parque de Diversões. No dia 11 está prevista a realização de um festival de bandas e fanfarras locais, além do show da dupla Carreiro e Capataz. No domingo tem show do grupo Rosas de Saron. Para essas duas apresentações também é necessária a retirada de ingressos.