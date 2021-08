Forte no Norte do Paraná como fabricante e distribuidora de alimentos e produtos de limpeza, a Certano anunciou novos investimentos em sua planta na cidade de Cambará. A empresa pretende empregar R$ 10 milhões para ampliar sua unidade fabril e entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões para comprar equipamentos. O movimento deve gerar 50 novos empregos na região (atualmente, a instalação emprega 300 pessoas).

O grupo pretende construir um novo anexo na sua planta, que aumentará em quatro mil metros quadrados a área construída. Hoje, ela tem nove mil metros quadrados. Com isso, a empresa espera ampliar a quantidade de itens distribuídos nas redes atacadistas. De dois mil produtos, a Certano quer chegar a 3,2 mil itens.

A obra deverá ser concluída em outubro deste ano. Há 50 anos no mercado, a Certano tem como carro-chefe a produção de açúcar. Sua rede de distribuição dos produtos no atacado atua no Norte do Paraná e no Sul de São Paulo.