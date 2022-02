O novo leilão de veículos e sucata de veículos inservíveis, realizado pela Secretaria da Administração e da Previdência, foi iniciado no dia 14 desse mês e terá encerramento a partir das 9 horas dos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, de acordo com o lote.

No total são 301 veículos divididos em 294 lotes, que vão de motocicletas com lances a partir de R$ 245,70 a automóveis com valores iniciais a partir de R$ 442,50. Esses três lotes estão nos municípios de Marialva (lotes 01 ao 205); Londrina (lotes 206 ao 280 e 285 ao 294); e Maringá (lotes 281 ao 284).

Mais informações também podem ser obtidas por meio do site do leiloeiro.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o leiloeiro oficial, Joacir Monzon Pouey, pelos seguintes números: (41) 99555-7864 / (41) 98505-5505, das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.