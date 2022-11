Em uma hora e 20 minutos, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou, nesta quarta-feira (09), três sessões plenárias ordinárias. A Mesa Executiva da Casa decidiu antecipar as sessões da próxima segunda-feira (14) e da próxima quarta-feira (16) em função do feriado de Proclamação da República, na terça-feira, 15 de novembro.

Assim, não haverá sessão legislativa na Assembleia na próxima semana.

+ Leia mais: Roubos de carne com prejuízo quase milionário são investigados em Curitiba

Para que o feriadão começasse mais cedo na Assembleia, houve colaboração de praticamente todos os deputados. A tribuna da Casa, que costuma receber mais de uma dezena de parlamentares inscritos a falar em cada sessão, teve apenas quatro pronunciamentos de deputados na primeira das três sessões e sequer foi aberta nas outras duas, em que os parlamentares foram direto para as votações dos projetos. Também não foi colocado nenhum projeto polêmico em pauta, com todas as proposições sendo aprovadas sem a necessidade de debate.

+ Veja também: Polícia conclui inquérito da morte de jovem na Pedreira Paulo Leminski

Foram aprovadas, nesta quarta-feira, projetos de declaração de utilidade pública, de inserção de datas comemorativas no calendário do estado e de títulos de cidadania honorária. Vencidas as três pautas, os deputados só voltam a se reunir em sessão plenária no próximo dia 21.