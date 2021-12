O governador do Paraná Ratinho Junior assinou um decreto nesta quinta-feira (02) que amplia o programa da tarifa social da Sanepar. A iniciativa, chamada de Água Solidária vai ajudar mais famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Com o programa, as casas que consomem até 10 metros cúbicos (10 mil litros) de água por mês, e que pagariam em média de R$ 80 a R$ 90 de tarifa, passariam a pagar cerca de R$ 20 ao mês.

Para participar do programa, é preciso que a renda familiar seja de até meio salário mínimo federal por pessoa ou até dois salários mínimos federais para imóveis com até quatro ocupantes. A área construída da moradia não pode ser superior a 70 metros quadrados, o consumo mensal de água deve ser te até 10 metros cúbicos para imóveis com até quatro ocupantes ou de 2,5 metros cúbicos por morador de imóveis com mais de quatro ocupantes.

Os interessados devem fazer a solicitação diretamente à Sanepar, apresentando os documentos que comprovem que atendem os requisitos, além de assinar um termo de compromisso. A companhia também vai contar com o apoio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho para fazer uma busca, a partir do CadÚnico, das famílias que reúnem as condições para adesão ao programa.

Com a atualização nos requisitos para o acesso ao programa, a expectativa é que 360 mil famílias do Estado passem a ser beneficiadas, que tem investimento estimado de R$ 275 milhões por ano. Em 2020, a tarifa social beneficiou 211.853 famílias, gerando um subsídio de R$ 160 milhões.

“Com essa e outras iniciativas voltadas à área social, nosso governo busca reduzir as desigualdades e garantir melhores condições e qualidade de vida às pessoas em situação de vulnerabilidade social do nosso Estado”, afirma o governador.

