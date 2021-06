O concurso marcado para o próximo domingo (13) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) está mantido. A preocupação das pessoas em um possível novo cancelamento deve-se ao que ocorreu em fevereiro quando os interessados em ingressar na Polícia Civil do Paraná (PCPR) foram surpreendidos horas antes da aplicação das provas em razão da pandemia do coronavírus.

De acordo com o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), responsável pelas provas, a rigidez e o controle na proteção dos candidatos e todos os demais envolvidos na aplicação deste concurso vai ser reforçado. Além disso, existe o pedido por parte da secretaria de estado da segurança pública pela manutenção da data do concurso. O argumento e entendimento é que a segurança pública é serviço essencial e o concurso precisa ocorrer. Esse tem sido, inclusive, o entendimento da justiça em outros locais do Brasil como Tocantins que teve prova no último domingo (6) para futuros policiais militares.

A confiança na realização do concurso deve-se também ao fim do decreto municipal de Curitiba em bandeira vermelha, iniciado no dia 29 de maio, após um grande colapso na saúde pública. Apesar da possibilidade de prorrogar a cor da bandeira e manter o protocolo de segurança, ainda não é possível saber se a prefeitura vai optar por flexibilizar as medidas após este lockdown. No estado, o atual decreto ficará em vigor até sexta-feira (11), dois dias antes do concurso.

Vagas

A prova de conhecimentos do concurso da PM foi remarcada uma vez devido a pandemia. Inicialmente previstas para o dia 28 de março de 2021, foi adiada para o dia 13 de junho, às 13h.

De acordo com o edital nº 01/2020, serão preenchidas 2.400 vagas para o cargo de Soldado de 2ª Classe Policial Militar e Soldado de 2ª Classe Bombeiro Militar. São 2.000 para Soldado Policial Militar e 400 para Soldado Bombeiro Militar, lembrando que ainda há as cotas para candidatos afrodescendentes. As provas ocorrem nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Recomendações para a prova

As vias de acesso (portas/portões) aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 12h00min e fechadas às 12h30min. Após ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão ingressar na sala de prova com no mínimo 20 (vinte) minutos de antecedência ao horário de início da prova (13h00min), a fim de ouvir a leitura das instruções.

Usar máscara corretamente (boca e nariz cobertos) para ingresso no local de prova e durante todo o período. de aplicação, em obediência ao disposto na Lei estadual n° 20.189/2020 (Obriga, no Estado do Paraná, o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus SARS-Cov-2, e adota outras providências).



Dispor de máscara reserva acondicionada em saco plástico transparente.

Submeter-se à aferição de temperatura no portão de acesso ao local de prova, sendo proibida a entrada caso a temperatura seja igual ou maior que 37,1°graus.

Submeter-se à inspeção visual das mãos se estiver usando luvas descartáveis.

Dirigir-se diretamente à sala de prova após passar pelos procedimentos de liberação para entrada no prédio.

Retirar a máscara somente quando solicitado pelo aplicador para identificação na entrada da sala de prova.

Higienizar as mãos com álcool gel disponível em vários pontos dos locais de prova. Se desejar, poderá levar seu próprio frasco de álcool gel, desde que em embalagem transparente e sem rótulo.

Em razão dos procedimentos de saúde/segurança quanto a prevenção contra a covid-19, não será permitido ao candidato alimentar-se no local de prova, devendo, pois, com antecedência que julgar por necessária/adequada a seu estado, acautelar-se também a esse respeito.

O candidato deverá levar sua própria garrafa com água, devidamente abastecida e em quantidade que entender por suficiente para todo o período em que permanecer no local de prova, cujo frasco deverá ser transparente e sem rótulo.

Obedecer às demarcações de distanciamento sinalizadas no chão (1,5 m) bem como as demais orientações dos fiscais e aplicadores de prova sobre as medidas de segurança.

Dirigir-se ao portão de saída e retirar-se do local de prova imediatamente após o término da prova e entrega do material ao aplicador, sob pena de ser excluído do concurso público.