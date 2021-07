As provas do concurso público do Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, serão realizadas no dia 1º de agosto de 2021. São 130 vagas para profissionais que irão compor o quadro técnico do Instituto, em todo o Estado.

A realização do concurso estava prevista para março do ano passado e foi prorrogada devido à pandemia do coronavírus. O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, lembra que não ocorre contratação de servidores concursados há mais de 30 anos.

“O órgão ambiental vem sofrendo uma defasagem de profissionais, pois muitos já se aposentaram. Precisamos dar continuidade às diretrizes de proteção, preservação e gestão ambiental, de forma associada ao Plano de Governo vigente”, afirma Nunes.

O secretário observa, ainda, que em 2019 houve uma reestruturação das atividades ambientais com a criação da atual Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e do IAT. “Unimos em um único órgão todos os institutos e entidades que têm atividades ligadas ao meio ambiente.”

O Instituto Água e Terra, antigo Instituto Ambiental do Paraná, incorporou os extintos Instituto de Terras, Cartografia e Geologia e o Instituto das Águas do Paraná.