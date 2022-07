Alívio no bolso?

A tarifa de energia vai ficar 13,4% mais barata no Paraná. O anúncio foi feito pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) e a explicação é redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de 29% para 18%.

A mudança poderá ser percebida apenas nos pagamentos de agosto, que se refere ao pagamento da energia consumida em julho.

Redução do ICMS

O anúncio da redução do ICMS foi no dia 1º de julho e envolve o ICMS da gasolina, operações com energia elétrica e serviço de comunicações. A medida atende a Lei Complementar 194/22, que limita a cobrança de ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo à alíquota aplicada às mercadorias em geral.

