A Sanepar vai abrir as Centrais de Relacionamento, neste sábado (25), em Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande, Campo Largo e Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O objetivo é possibilitar que os clientes possam aderir aos programas de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip) e fazer o cadastro na Tarifa Social. O horário de atendimento será das 9h às 13h, por ordem de chegada.

De acordo com a Sanepar, o Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip) permite o parcelamento de débitos com vencimentos até o mês de junho de 2021. E o cliente pode parcelar o débito em até 60 meses, sem multa e sem valor de entrada. A taxa de juros foi reduzida de 0,46% para 0,1% ao mês. O Reclip também não exige valor mínimo da parcela.

Depois de negociada a dívida, o parcelamento será incluído nas faturas subsequentes. Todas as parcelas serão lançadas diretamente nas faturas conforme a negociação, não havendo pagamento em dinheiro em nenhuma situação.

Tarifa social

Atualmente cerca de 210 mil famílias estão cadastradas no programa Tarifa Social da Sanepar, que tem o valor de R$ 17,30 mensal para consumo de água até 5 m³ e serviço de coleta e tratamento de esgoto.

Os critérios para se cadastrar no programa: imóveis residenciais com área construída de até 70 m²; consumo mensal de água deve ser de até 10 m³/mês (até quatro pessoas) ou de 2,5 m³/mês por residente no imóvel; e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Endereços

Almirante Tamandaré, Av. Emílio Jonhson, 930

São José dos Pinhais,na Rua Veríssimo Marques, 1100, Centro

Pinhais, R. Dezenove de Novembro, 48, Centro

Piraquara, Avenida Getúlio Vargas, 1407

Fazenda Rio Grande, na Rua Rio Volga, 178

Campo Largo, Rua Vereador Arlindo Chemin, 148

Araucária, Rua Miguel B. Pizzato, 186

