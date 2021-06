O Nota Paraná fez mais um milionário nesta quinta-feira (10) com o programa do Nota Paraná. O novo milionário é de Curitiba e concorreu com apenas seis bilhetes. O segundo maior prêmio, no valor de R$ 200 mil, saiu para um contribuindo de Campo Morão, na região Centro-Oeste do estado.

Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas correntes cadastradas.

Programa do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná incentiva o consumidor a exigir o documento fiscal no momento de uma compra e, assim, pode receber parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento. Além disso, o consumidor inscrito no programa também passa a concorrer a prêmios em dinheiro. Os créditos e prêmios podem ser compensados em conta bancária ou usados para abatimento do IPVA.

Através dos sorteios, o programa distribui mensalmente R$ 4,2 milhões – R$ 2 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e R$ 2,2 milhões para entidades que cadastram o CNPJ ou recebem doações de notas fiscais. Outros R$ 800 mil serão sorteados entre os contribuintes que se credenciaram no Programa Paraná Pay.

Como faz para participar?

Para participar, basta se cadastrar no site do notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota você ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

Para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados no setor de turismo no Estado.

Créditos

Além do sorteio, o Nota também liberou os créditos gerados nas compras do mês de março na última terça-feira (08/06).

Neste mês foram liberados R$ 14,1 milhões, sendo R$ 12,6 para consumidores com CPF identificado e R$ 1,4 milhão para organizações sociais cadastradas e que receberam doações de notas fiscais.

Instituições

Todo o mês o Nota sorteia R$ 2,2 milhões em prêmios para as instituições cadastradas no programa. As entidades sem fins lucrativos que contribuem para a assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil. Desde 2016, somente para a área da saúde, foram entregues R$ 42 milhões.

Confira as entidades sorteadas com 20 mil:

1º Prêmio – Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Abatia

2º Prêmio – Assoc. Menonita de Assistência Social de Curitiba

3º Prêmio – Assoc. dos Deficientes Físicos de Cascavel

4º Prêmio – Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba

5º Prêmio – Sociedade de Assistência aos Necessitados de Paranaguá

6º Prêmio – Assoc. de Promoção Humana Platinense de Santo Antônio da Platina

7º Prêmio – Instituto Presbiteriano Mackenzie de Curitiba

8º Prêmio – Lar de Idosos São Vicent de Paulo da Lapa

9º Prêmio – Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Mourão

10º Prêmio – Assoc. das Senhoras de Rotarianos de Andirá.