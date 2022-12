Em comunicado ao mercado, a Petrobras e a Companhia Paranaense de Energia (Copel) informaram que aprovaram a venda da totalidade de sua participação na Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA), na Região Metropolitana de Curitiba.

A Petrobras detém, hoje, 18,8% do capital social da empresa, enquanto a Copel detém 20,3% e a Copel Geração e Transmissão S.A. é a principal acionista, com 60,9% das ações. Segundo o comunicado da Petrobras, 100% do capital da UEGA será vendido.

Segundo o comunicado, “a presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais”. A Petrobras informou que a operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

Já a Copel afirmou que o desinvestimento desse ativo está em sintonia com o processo de descarbonização da matriz de geração do grupo Copel e aderente ao Planejamento Estratégico Empresarial da Copel – Visão 2030, fortalecendo os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios.

Em novembro, a o Governo do Paraná, acionista majoritário da Copel, anunciou a decisão de transformar a companhia em uma corporação sem acionista controlador. Para isso, o Estado já aprovou, na Assembleia Legislativa, a venda da maior parte de suas ações da companhia, abrindo mão do controle acionário. A lei aprovada também autoriza o Estado a privatizar as subsidiárias da Copel.

A UEGA é uma sociedade entre o Grupo Copel e a Petrobras, constituída de uma usina de geração a gás natural (ciclo combinado, com duas turbinas a gás e 1 turbina a vapor), localizada em Araucária – Paraná, próxima ao gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL). Entrou em operação em 2002 e possui capacidade instalada total de 484 MW.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna