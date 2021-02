O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta nesta quarta-feira (10) mais 2.436 casos de coronavírus no Paraná e 21 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, os números da pandemia no estado chegam a 573.431 pessoas infectadas e 10.489 óbitos.

As vítimas mais recentes são 11 mulheres e 10 homens, entre 1 e 85 anos. Já se recuperaram da doença 424.760 paranaenses. Há, por outro lado, 12.988 testes de coronavírus aguardando resultado nos laboratórios.

O número de internados, considerando todos os tipos de leito das redes pública e privada específicos para a Covid-19, é de 2.664. Em relação apenas às UTIs SUS adulto, a taxa de ocupação atual está em 79%. São 981 unidades sendo utilizadas, das 1.234 disponíveis. Já foram vacinadas no Paraná 225.044 pessoas.