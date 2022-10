Foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (13), o corpo de uma das crianças que estava desaparecida em Pato Branco, na região sudoeste do Paraná. O carro em que ela estava foi levado por uma enxurrada gerada após fortes chuvas que atingiram a região, na última terça-feira (11).

Segundo equipes do Corpo de Bombeiros que realizam as buscas o corpo encontrado é de uma menina de 7 anos de idade, próximo de onde foi registrada a ocorrência. Uma outra criança, irmão dela, com menos de um ano de idade, ainda está desaparecida.

O caso!

As crianças estavam em um carro com os pais. Eles tentaram atravessar um córrego quando o carro, um Gol prata, foi arrastado pela água. Segundo parentes, o pai das crianças tentou salvar a família, mas os filhos acabaram sendo levados pela enxurrada. O carro foi arrastado até parar no meio de árvores.