Um turista canadense de 60 anos morreu ao cair no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Ele desapareceu nesta segunda-feira (17) nas águas turbulentas e seu corpo foi encontrado nesta terça (18) do lado brasileiro, na área de Salto Bosetti (PR), no Rio Iguaçu. A polícia ainda apura as circunstâncias da morte; entre as possibilidades há a de ele ter se desequilibrado ao tentar fazer uma selfie.

O diretor municipal da Entidade de Turismo do Iguaçu, Marcelo Gione, confirmou na manhã desta quarta (19), ao canal de TV argentino Cadena 3, que o corpo encontrado realmente pertence ao turista desaparecido.

“De fato, ontem soubemos por fotos e vídeos que nos enviaram que o corpo pertence à pessoa que se jogou. É um fato lamentável, está agora nas mãos da Justiça investigar em que circunstâncias aquela pessoa caiu na água. Devemos agir com cautela até que a Justiça apure as verdadeiras causas do acidente”, comentou.

Ainda não se sabe se ele caiu na água por acidente ao tentar tirar uma selfie ou se mergulhou propositadamente. Mas a polícia argentina já confirmou que ele não fazia parte do grupo que estava sendo acompanhado por Héctor Ball, o chefe dos guardas florestais.

Vários visitantes alertaram os guias para a queda do homem. Apesar do fato trágico, os passeios não foram cancelados. Equipes argentinas de resgate iniciaram as buscas imediatamente, mas os trabalhos foram dificultados pelas chuvas intensas que caem na região desde a semana passada, quando a passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, chegou a ficar três dias interditada.

Na quinta-feira (13) foi registrado o segundo maior volume de água nas Cataratas em toda a história. Nesta data, a vazão chegou a 16,5 milhões de litros de água por segundo, 11 vezes mais que a média anual, de 1,5 milhão.

Segundo apurou o site argentino La Voz del Interior, trabalhadores de uma empresa que organiza passeios náuticos no lado brasileiro das cataratas encontraram o corpo do turista. Eles notificaram a Polícia Militar, cujos agentes retiraram o corpo da água.

Investigação

Conforme investigação realizada pela polícia do estado de Misiones, o homem estava em um hotel próximo ao Parque Nacional do Iguazú, no lado argentino, e pediu um táxi que o levasse até as Cataratas.

Testemunhas disseram que o turista escalou o guarda-corpo da passarela e caiu nas águas, na altura do Mirante do Salto Bosetti, uma das quedas das Cataratas do Iguaçu, no lado argentino, desaparecendo em seguida.

Integrantes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal brasileiros estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Segundo a polícia argentina, a Justiça brasileira ficará responsável pela investigação, já que o corpo foi encontrado do lado brasileiro das cataratas.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, para obter informações sobre como funcionará o inquérito que irá apurar as circunstâncias da morte do turista, mas até o momento, o órgão não havia respondido.